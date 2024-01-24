В гостях у завода «Самарский Стройфарфор» побывали учащиеся Кинельского государственного техникума

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В Самарской области реализуется профориентационный проект «Моя профессия». Под эгидой министерства труда, занятости и миграционной политики учащиеся различных образовательных учреждений посещают крупнейшие промышленные предприятия региона и знакомятся с особенностями работы и трудоустройства.

На этой неделе студенты Кинельского государственного техникума посетили завод «Самарский Стройфарфор», который выпускает сантехнику SANITA LUXE и SANITA и керамогранит KERRANOVA и GRASARO.

Сотрудники завода провели познавательную экскурсию, на которой показали, как делается сантехника, рассказали, какие специальности наиболее востребованы, познакомили с интересной и насыщенной жизнью заводчан, ответили на все вопросы.

Также всех желающих пригласили пройти производственную практику, чтобы после окончания учёбы иметь большую уверенность при трудоустройстве, в том числе и на завод «Самарский Стройфарфор», сообщает пресс-служба завода.

Фото предоставлено пресс-службой завода «Самарский Стройфарфор»