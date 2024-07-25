В Госдуму внесен законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

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Группа депутатов из комитета по физической культуре и спорту внесла в Государственную думу межфракционный законопроект, предлагающий ввести штрафы за прием ставок от граждан, которые самостоятельно установили себе запрет участвовать в азартных играх. Проект закона опубликован в четверг, 25 июля, в базе Госдумы, пишут "Известия".

Эта инициатива внесена в законодательный орган вместе с инициативой, которая наделяет россиян правом устанавливать самозапрет на азартные игры и ставки, в том числе онлайн.

«Рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов, их распространенность и доступность, бурное развитие игорной деятельности в отдельных игорных зонах способствуют увеличению числа граждан, желающих оградить себя или своих подопечных от участия в азартных играх в целях предотвращения возникновения паталогического влечения к азартным играм, а также борьбы с ним», — говорится в пояснительной записке.

Граждане, запретившие себе участие в азартных играх, в том числе и онлайн, будут зарегистрированы в специальном реестре.

Авторы законопроекта напомнили, что патологическое влечение к таким играм признано медициной психическим расстройством. Лица, у которых оно диагностировано, нуждаются в защите, которую предоставит такой закон.

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