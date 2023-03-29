В Госдуме заявили, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3%

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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, говоря о законах, вступающих в силу в апреле, пишут "Известия".

По словам Володина, рост пенсий опередит темпы инфляции. Изменения затронут около 4 млн пенсионеров, получающих выплаты по инвалидности, потере кормильца и др., говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента РФ.

Также с 1 апреля вступит в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья, добавил председатель Госдумы. В частности, повысятся требования к кредитным потребительским кооперативам, на погашение займов, взятых на приобретение жилья..

С апреля они должны будут соответствовать требованиям Центробанка РФ и будут включены в специальный перечень, подчеркнул спикер Госдумы.

Индексация выплат для инвалидов, получающих социальные пенсии, проводится ежегодно. Средства будут выделены из федерального бюджета, в этом годуэто всего 15,57 млрд рублей.

В июне 2022 года социальные пенсии для инвалидов были внепланово повышены на 10%.

Учитывая планируемую ставку индексации, выплаты для инвалидов I группы повысятся с 1 апреля до 14 306,73 рубля вместо 13 849,69 рубля. После индексации размер пенсии для инвалидов II группы будет равняться 7153,33 рубля.

После индексации 1 апреля выплаты инвалидам III группы будут составлять 6080,38 рубля вместо 5886,14 рубля.

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