Я нашел ошибку
Главные новости:
Терапевт добавил, что отрицательного влияния лук и чеснок не оказывают.
Врач: лук и чеснок бессмысленны при лечении инфекционных заболеваний
Также с 1 апреля вступит в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья.
В Госдуме заявили, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3%
Бурков написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Путин принял отставку Буркова и назначил Хоценко врио губернатора Омской области
На один день столица региона стала творческой площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
Как установлено в ходе расследования уголовного дела, одна из обвиняемых попросила знакомого поискать лиц для убийства матери.
В Балашихе дочь заказала двум подросткам убийство своей матери
Хозяйка кота провела на улице рядом с завалами почти 40 дней, надеясь найти питомца.
Через 49 дней из-под завалов 11-этажного жилого дома в Турции достали живого кота 
Услуги перевозок городским общественным транспортом должны быть доступны для всех горожан, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре прошел конкурс среди водителей и кондукторов транспортных предприятий
Генпрокуратура запросила пожизненный срок для Галявиева за стрельбу в гимназии в Казани
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
0.39
EUR 83.49
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме заявили, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3%

29 марта 2023 21:17
160
Также с 1 апреля вступит в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья.

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, говоря о законах, вступающих в силу в апреле, пишут "Известия".

По словам Володина, рост пенсий опередит темпы инфляции. Изменения затронут около 4 млн пенсионеров, получающих выплаты по инвалидности, потере кормильца и др., говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента РФ.

Также с 1 апреля вступит в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья, добавил председатель Госдумы. В частности, повысятся требования к кредитным потребительским кооперативам, на погашение займов, взятых на приобретение жилья..

С апреля они должны будут соответствовать требованиям Центробанка РФ и будут включены в специальный перечень, подчеркнул спикер Госдумы.

Индексация выплат для инвалидов, получающих социальные пенсии, проводится ежегодно. Средства будут выделены из федерального бюджета, в этом годуэто всего 15,57 млрд рублей.

В июне 2022 года социальные пенсии для инвалидов были внепланово повышены на 10%.

Учитывая планируемую ставку индексации, выплаты для инвалидов I группы повысятся с 1 апреля до 14 306,73 рубля вместо 13 849,69 рубля. После индексации размер пенсии для инвалидов II группы будет равняться 7153,33 рубля.

После индексации 1 апреля выплаты инвалидам III группы будут составлять 6080,38 рубля вместо 5886,14 рубля.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
29 марта 2023  12:53
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
320
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
28 марта 2023  21:39
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
441
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
28 марта 2023  20:13
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
442
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
1914
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
482
Весь список