В Госдуме заявили, что сейчас в России нет необходимости в новой мобилизации

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В Госдуме России считают, что дополнительная мобилизация в настоящий момент не требуется. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов в интервью RTVI. По его словам, у России есть преимущество в этом противостоянии, что исключает необходимость новой волны мобилизации.

Другой член комитета, Виктор Соболев, отметил, что в Вооруженные силы РФ уже добровольно вступили 740 тысяч контрактников, и процесс набора продолжается ежедневно, пишет Смотрим.

Основной задачей на данный момент является подготовка и вооружение этих бойцов. "Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже", – заявил Соболев.

В 2024 году в среднем более 1 тысячи россиян ежедневно заключают контракты с Минобороны. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии ведомства в декабре заявил президент РФ Владимир Путин. По данным заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, в 2024 году на контрактную военную службу поступили почти 440 тысяч человек.