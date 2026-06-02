В Госдуме разъяснили порядок расчета долга по алиментам безработным родителям

Отсутствие официальной работы не освобождает родителя от обязанности выплачивать алименты на ребенка. Приставы рассчитывают задолженность, исходя из средней заработной платы по стране. Об этом 2 июня сообщил депутат Госдумы (ГД) от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Должник думает: я нигде не работаю, и ничего мне не будет. Будет. Пристав посчитает долг из средней зарплаты по стране. Это 90–100 тыс. в месяц. Четверть от этой суммы — 20–25 тыс. Умножьте на 12 месяцев, на 5, на 10 лет. Получаются сотни тысяч, а то и миллионы рублей. И этот долг будет висеть на должнике, пока он не заплатит», — объяснил депутат в беседе с ТАСС.

Свищев отметил, что при уклонении должника от выплат суды, как правило, встают на сторону взыскателей. Если родитель скрывается, его могут объявить в розыск, а долг будут взыскивать с имущества, пенсии, наследства или средств от продажи квартиры.

В случае невыплаты депутат рекомендовал сначала обратиться в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, если оно еще не начато. Если производство уже идет, необходимо подать заявление о расчете задолженности.

Свищев добавил, что при бездействии пристава или неверном расчете задолженности можно подать жалобу старшему приставу либо обратиться в суд. По словам депутата, судебная практика подтверждает законность такого расчета, а после обнаружения скрывающегося должника взыскание будет продолжено.