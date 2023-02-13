В Госдуме рассказали о планах обезличить пачки сигарет

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Депутаты Госдумы обсуждают запрет вейпов в России и параллельно прорабатывают новые меры табачного регулирования. Об этом 13 февраля рассказал источник «РИА Новости», приближенный к данному вопросу.

По словам информатора, одним из этапов совершенствования антитабачного законодательства страны станут решения в области табачных изделий. Так, была выдвинута идея обезличивания пачек сигарет.

«В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира», — приводит издание слова одного из депутатов, участвующего в этих обсуждениях, Султана Хамзаева.

Депутат рассказал, что на такой упаковке не будут изображены логотип и цвет бренда производителя. Все пачки будут одного цвета, названия будут написаны одним шрифтом и размером. Также на упаковках должна будет располагаться информация о вреде табака, согласно нормам законодательства.

В Госдуме считают, что такие меры ограничат рекламу и стимулирование продажи табачных изделий. Сигареты станут менее привлекательными на вид, что усилит негативное восприятие от процесса курения, пишут "Известия".