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В Госдуме предложили ввести в кинотеатрах скидки для пар на места для поцелуев

10 июля 2025 16:00
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В Госдуме предложили ввести в кинотеатрах скидки для пар на места для поцелуев

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести для семейных пар скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах. Соответствующее обращение он направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат отметил в своем письме, что принятие различных материальных и символических мер поддержки, которые направлены на укрепление семейных союзов, позволяет государству формировать позитивное восприятие создания семьи. По его словам, развитие формата семейного отдыха в кинотеатрах может стать одной из таких символических мер.

«Особое внимание у граждан вызывают так называемые места для поцелуев (чаще всего последние ряды зрительных залов), воспринимаемые как символ романтического уединения. <…> В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев», — заявил парламентарий.

Он пояснил, что государство будет компенсировать кинотеатрам расходы для предоставления скидок россиянам на такие места.

Депутат выразил мнение, что эта мера станет символическим подтверждением того, что государство поддерживает традиционные семейные ценности. Кроме того, Даванков считает, что в случае принятия данной инициативы супружеские пары и молодые семьи будут иметь дополнительный стимул для посещения кинотеатров, что, в свою очередь, может способствовать укреплению браков и улучшению демографической ситуации в России.

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