В Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей тихоходов

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В Госдуме разработали законопроект об увеличении штрафов для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, которые не обозначают свой автомобиль специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство». Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Ивану Сухареву, сообщила фракция 15 января в своем Telegram-канале.

ЛДПР предлагает выделить такое нарушение в отдельный состав и увеличить штрафы с 500 рублей до 3 тыс. рублей. По словам Сухарева, тихоходные машины без соответствующего знака регулярно становятся причиной крупных аварий. Кроме того, другие водители часто получают несправедливые штрафы, обгоняя чересчур медленный транспорт, указал он.

«Наличие опознавательного знака решило бы эту проблему, но устанавливать его торопятся далеко не все, ведь штраф за отсутствие наклейки — всего 500 рублей. Такие нерадивые водители должны платить рублем за собственную безответственность», — заявил Сухарев, пишут "Известия".