В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней

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Правительство России может продлить новогодние каникулы в 2026 году до 11 января включительно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У правительства возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», — приводит слова депутата ТАСС. Нилов напомнил, что 31 декабря 2025 года официально объявлен выходным днем, а праздничные дни продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января приходится на четверг, и следующий день — пятница, 9 января — становится рабочим, после чего вновь следуют выходные.

По словам Нилова, если сделать 9 января выходным днем, россияне смогут полноценно отдохнуть во время длинных праздников. В противном случае многие сотрудники будут вынуждены оформлять отпуск за свой счет или договариваться с работодателем об отсутствии на работе в этот день. Депутат предложил компенсировать дополнительный выходной за счет переноса одного из праздничных дней — 3 или 4 января, которые в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье. Освободившийся день можно будет использовать для оптимизации выходных, например, в период майских праздников.