Я нашел ошибку
Главные новости:
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
Депутаты Госдумы хотят ограничить мигрантов в соцгарантиях
Депутаты Госдумы хотят ограничить мигрантов в соцгарантиях
В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней
В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней
В Самаре очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино»
В Самаре очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино»
В парках и скверах Самары проводятся бесплатные подвижные игры для семей с маленькими детьми
В парках и скверах Самары проводятся бесплатные подвижные игры для семей с маленькими детьми
Россиянам запретят менять номера гаджетов
Россиянам запретят менять номера гаджетов
Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну иностранцев
Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну иностранцев
Ранее Путин отметил отсутствие правдивой информации о ВОВ в старых учебниках.
Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные и социально-экономические вузы
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней

23 июня 2025 09:44
64
В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году до 12 дней

Правительство России может продлить новогодние каникулы в 2026 году до 11 января включительно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У правительства возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», — приводит слова депутата ТАСС. Нилов напомнил, что 31 декабря 2025 года официально объявлен выходным днем, а праздничные дни продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января приходится на четверг, и следующий день — пятница, 9 января — становится рабочим, после чего вновь следуют выходные.

По словам Нилова, если сделать 9 января выходным днем, россияне смогут полноценно отдохнуть во время длинных праздников. В противном случае многие сотрудники будут вынуждены оформлять отпуск за свой счет или договариваться с работодателем об отсутствии на работе в этот день. Депутат предложил компенсировать дополнительный выходной за счет переноса одного из праздничных дней — 3 или 4 января, которые в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье. Освободившийся день можно будет использовать для оптимизации выходных, например, в период майских праздников.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
14
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
328
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
515
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
607
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
21 июня 2025  10:50
26 июня пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Самарского района.
506
Весь список