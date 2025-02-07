В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

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Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").

Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.

"День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни ещё более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", — сказал он.

Как считает парламентарий, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга.

"Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", — заключил собеседник агентства.