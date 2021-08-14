В Госдуме предложили провести амнистию перепланировок

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Гражданам, сделавшим перепланировки в квартирах, необходимо дать возможность узаконить их с минимальными издержками в декларативном порядке, если такие перепланировки не угрожают целостности здания и коммуникациям, заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» и глава фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

«Важно дать людям право обустраивать своё жилище и быт так, как они считают нужным. Поэтому мы предлагаем провести амнистию перепланировок: дать людям возможность узаконить все изменения в квартирах в декларативным порядке, если такие изменения не угрожают целостности здания и коммуникациям», — сказал парламентарий.

Руководитель фракции отметил, что из-за разницы в региональных законах люди оказываются в неравноправном положении. «Многие жилищные нормы регулируется законами субъектов РФ. Почему возведение лёгкой перегородки из гипсокартона в одном регионе не нужно согласовывать с властями, а в соседнем это уже обязательно? России нужна не только амнистия перепланировок, но и систематизация и либерализация федеральных региональных законов, чтобы и после амнистии люди могли обустраивать своё жилище так, как они этого хотят», — сказал Сергей Миронов.

Он отметил, что бывают существенные перепланировки, которые могут угрожать целостности здания и правильной работе коммуникаций. Но большинство перепланировок в российских квартирах абсолютно безопасны и никому не мешают. «Поэтому нельзя наказывать граждан за возведение и демонтаж перегородок, преобразование дверей в арку, утепление остекление балконов и лоджий и устройство антресолей. В своём доме люди должны иметь право жить так, как они хотят», — добавил политик.

Лидер социалистов отметил, что такие перепланировки часто превращаются в инструмент шантажа. «Нынешняя ситуация не только делает неравноправным положение жителей разных регионов, но и превращает перепланировки в инструмент шантажа со стороны чиновников, управляющих компаний и банков. Особенно тяжело приходится тем, кто влез в ипотеку, поскольку для них проблемы с неузаконенной перепланировкой могут обернуться потерей жилья», — добавил Сергей Миронов.