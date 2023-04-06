В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только безналично

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Депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев вышел с инициативой ограничивать продажу алкоголя и табака с помощью банковских карт. Свое предложение он изложил в письме на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

RT пишет со ссылкой на обращение, что таким образом Хамзаев предлагает оградить от употребления спиртного и табака несовершеннолетних. Законодательные запреты и административная ответственность за продажу такой продукции предусмотрена, но есть недобросовестные продавцы, которые готовы пренебречь всем этим ради прибыли.



Так, политик предлагает продавать такие товары только безналично. При этом важно банкам и крупному ретейлу выйти с совместной инициативой - сделать пилотный проект и ввести автоматические ограничения на банковские карты, которые принадлежат детям и подросткам до 18 лет. Таким образом, они не смогли бы оплачивать алкоголь и табак.



Недавно в Госдуме предложили запретить и вейпы, пишет Сова.