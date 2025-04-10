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В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете

10 апреля 2025 10:24
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В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете

Депутаты Государственной думы предложили бороться с матом и выступили с инициативой повысить штрафы за брань в интернете и на публике и начать привлекать к ответственности тех, кто организовывает концерты с артистами, ругающимися нецензурной лексикой со сцены, пишут "Известия".

Любой неравнодушный человек сможет заявить о нарушении при наличии доказательств. При этом, если бранные слова на улице услышит полицейский, ему необходимо будет всего лишь составить протокол. Борьба с нецензурной лексикой в интернете, в свою очередь, будет сферой ответственности Роскомнадзора.

«Есть некие правила поведения в обществе. И вот когда мы находимся в обществе, это некие самоограничения, если хотите. Когда мы где-то в пустыне, в горах, в лесу живем, никого нет вокруг — хочешь, в трусах ходи», — отметил доцент РУДН Владимир Пинаев.

Данная инициатива направлена на то, чтобы ограничить людей от распространения нецензурной лексики. Например, организаторы музыкальных концертов, где выступают артисты, которые ругаются матом со сцены, в случае принятия законопроекта не смогут избежать ответственности и должны будут заплатить штраф в размере до 700 тыс. рублей. Самих же исполнителей за брань будут штрафовать на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.

Новый законопроект не будет регулировать правила использования языка на территории работодателя, данное действие ляжет непосредственно на начальника. Например, в случае употребления мата в речи на стройке, проступок это или нет, будет решать само руководство.

«Если мы возьмем вопрос нецензурной брани на территории работодателя, то здесь мы, скорее всего, будем говорить о нарушении уже трудовой исполнительской дисциплины, именно нарушение трудовой дисциплины, а не совершение факта мелкого хулиганства», — рассказал юрист Евгений Кривцун.

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