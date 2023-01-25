В Госдуме предложили новую систему расчета стипендий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представили 6 концепций учреждений культуры нового поколения, которые в течение года преобразуются внутренне и внешне, а затем вновь откроются.
В СОУНБ состоялась презентация дизайн-проектов новых модельных муниципальных библиотек
Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей – около 35% поверхности тела.
Врачи Самарской больницы имени Пирогова спасли маленького пациента после серьезного ожога
В этом году в конкурсе принимают участие 155 педагогических работников из 22 образовательных учреждений системы дополнительного образования.
В Самаре пройдет конкурс среди педагогов сферы культуры «Призвание»
По данным синоптиков, снегопады ожидаются уже к началу последнего зимнего месяца.
В Самаре продолжаются сезонные работы на городских территориях
Подписка СберПрайм для молодёжи включает в себя свыше 10 сервисов.
Во втором полугодии 2022 года в Поволжье количество подписок молодёжного СберПрайм выросло более чем в два раза
Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от Сбера InterSphere включено в реестр отечественного ПО.
Сбер первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры РФ собственное программное обеспечение для банкоматов
В интервью он рассказал также о ходе сборов и требованиях тренерского штаба.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о том, как проходит адаптация в команде
Проверка уровня профессиональной подготовки руководителей продолжилась комплексным испытанием, включившим в себя теоретическую, огневую и физическую подготовку.
В областном главке полиции прошел строевой смотр
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.75
0.12
EUR 74.69
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили новую систему расчета стипендий

25 января 2023 09:59
197
В Госдуме предложили новую систему расчета стипендий

Студентам из малообеспеченных семей необходимо повысить стипендию до прожиточного минимума. Такой инициативой с URA.RU поделился депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Но сегодня в России базовая стипендия 1755 рублей. В этом году запланировано повысить ее аж до 1967 рублей — 17% от МРОТ. Здесь ничего объяснять не надо. Прожить на две тысячи рублей в 2023-м — задача нереальная. Кому-то, как это водится, помогают родители, кто-то крутится сам, как может. Вместо получения знаний будущие инженеры, врачи, учителя, технари или строители вынуждены зарабатывать на съемное жилье, еду и другие самые базовые нужды. „Справедливая Россия — За правду“ предлагает внести изменения в федеральный закон об образовании. Учитывать при назначении стипендии [необходимо] не только успехи студента, но и социальное положение. Если среднедушевой доход в семье обучающегося ниже прожиточного минимума, надо увеличивать его стипендию до прожиточного минимума региона, где находится образовательное учреждение», — рассказал Дмитрий Гусев.

Он обосновал необходимость принятия такого закона потребностью страны в качественных кадрах. «Законопроект направлен на поддержку обучающихся и, как следствие, повышение уровня их профессиональной подготовки. Студенты — будущее страны, учиться они должны, не думая только о крыше над головой и коробке доширака. От качества их образования напрямую зависит будущее России», — считает парламентарий.

Депутат, также входящий в рабочую группу при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, отметил необходимость и в принятии другого законопроекта. «Другой наш законопроект предусматривает государственную стипендию студентам — детям военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, погибших при исполнении, а также получивших ранение, травму, контузию или заболевание», — говорит Гусев.

Ежегодно в России 25 января отмечается День студента, известный также как Татьянин день. В этот день в 1755 году был основан Московский государственный университет. В 2005 году День студента законодательно закрепили в РФ указом президента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
131
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
197
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
386
Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений региона не был соблюден температурный режим.
23 января 2023  18:14
«Каждая бюджетная копейка должна быть освоена эффективно»: Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе
2903
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
628
Весь список