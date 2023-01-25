В Госдуме предложили новую систему расчета стипендий

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Студентам из малообеспеченных семей необходимо повысить стипендию до прожиточного минимума. Такой инициативой с URA.RU поделился депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Но сегодня в России базовая стипендия 1755 рублей. В этом году запланировано повысить ее аж до 1967 рублей — 17% от МРОТ. Здесь ничего объяснять не надо. Прожить на две тысячи рублей в 2023-м — задача нереальная. Кому-то, как это водится, помогают родители, кто-то крутится сам, как может. Вместо получения знаний будущие инженеры, врачи, учителя, технари или строители вынуждены зарабатывать на съемное жилье, еду и другие самые базовые нужды. „Справедливая Россия — За правду“ предлагает внести изменения в федеральный закон об образовании. Учитывать при назначении стипендии [необходимо] не только успехи студента, но и социальное положение. Если среднедушевой доход в семье обучающегося ниже прожиточного минимума, надо увеличивать его стипендию до прожиточного минимума региона, где находится образовательное учреждение», — рассказал Дмитрий Гусев.

Он обосновал необходимость принятия такого закона потребностью страны в качественных кадрах. «Законопроект направлен на поддержку обучающихся и, как следствие, повышение уровня их профессиональной подготовки. Студенты — будущее страны, учиться они должны, не думая только о крыше над головой и коробке доширака. От качества их образования напрямую зависит будущее России», — считает парламентарий.

Депутат, также входящий в рабочую группу при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, отметил необходимость и в принятии другого законопроекта. «Другой наш законопроект предусматривает государственную стипендию студентам — детям военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, погибших при исполнении, а также получивших ранение, травму, контузию или заболевание», — говорит Гусев.

Ежегодно в России 25 января отмечается День студента, известный также как Татьянин день. В этот день в 1755 году был основан Московский государственный университет. В 2005 году День студента законодательно закрепили в РФ указом президента.