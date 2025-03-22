В Госдуме назвали условия для пенсии в 100 тыс. рублей

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Для пенсии в размере 100 тыс. рублей нужно иметь официальную зарплату минимум 230 тыс. рублей при непрерывном стаже в 64 года. Об этом 22 марта сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов, пишут "Известия".

«Получение пенсии в размере 100 тыс. рублей возможно при сочетании трех условий: 1) официальная зарплата не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, 2) непрерывный стаж 64 года,», — рассказал он ТАСС.

Еще одним условием Гаврилов назвал отсрочку выхода на пенсию до 75 лет.

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