В Госдуме хотят упростить присвоение «Ветерана труда» для части россиян

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В России предложили упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» тем, кто работает в оборонке. Об этом говорится в обращении, которое направила руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова министру труда Антону Котякову.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории „Ветеран труда“ для специалистов оборонно-промышленного комплекса. Освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин», — передает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета ГД.

Ранее сообщалось, что ветераны труда имеют право на предоставление жилья, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, протезно-ортопедическую и медицинскую помощь. Им также положены специальные выплаты.