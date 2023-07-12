В городе Кинель назначен новый руководитель следственного отдела

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Приказом Следственного комитета Российской Федерации руководителем следственного отдела по городу Кинель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области назначен подполковник юстиции Романов Александр Викторович.

Романов А.В. поступил на службу в органы Следственного комитета Российской Федерации в 2007 году, замещал должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам межрайонных следственных отделов и отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, заместителя руководителя территориального следственного отдела. С 2020 года по настоящее время замещал должность руководителя следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления, сообщает СУ СК.