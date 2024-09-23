В горадминистрации обсудили подготовка к отопительному сезону и мониторинг эпидситуации

151

С первой половины сентября идет распространение таких сезонных заболеваний, как грипп, ОРВИ, коронавирусная инфекция. Только на прошлой неделе зарегистрировано на 2.6% случаев заболеваемости больше, чем на предыдущей. Фиксируются штаммы с высокой степенью "заразности". В связи с этим вводятся меры противодействия распространению инфекции.

Болеет в основном взрослое население. 95% людей переносят заболевание в легкой форме, проходя курс лечения амбулаторно. В госпитализации нуждаются менее 2%.

Фиксируются штаммы коронавируса и парагриппа, которые имеют достаточно высокий индекс контагиозности. В связи с этим во время совещания обсудили меры противодействия распространению инфекции: масочный режим в медицинских учреждениях и местах пребывания большого количества людей, дезинфекция помещений, с особым внимание к общественному транспорту.

Основной мерой противодействия сезонным болезням остается вакцинация

Подготовка к отопительному сезону обязательно сопровождается проверкой городских тепловых коммуникаций и их частичной модернизацией. Напомним, что в текущем году в Самаре обновляют 28 километров теплотрасс – это 24 объекта. Сейчас их готовность составляет порядка 90%. На сегодняшний день в городе к отопсезону подготовлены жилищный фонд – 10086 многоквартирных домов (100%), учреждения социальной сферы – 564 заведения (100%).

В детских лагерях с дневным пребыванием за лето отдохнули 15278 человек. Всего работали 196 таких площадок. Муниципальные лагеря - «Арго», «Заря», «Салют-2», «Мужество», «Золотая рыбка», «Авангард Самара» - приняли более 7100 детей.

Подробнее здесь.

Фото: администрация Самары