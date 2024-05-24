Я нашел ошибку
Главные новости:
Юныe спасатели соревновались в Тольятти
Юныe спасатели соревновались в Тольятти
Фехтовальщицы из Самарской области отличились в Туле
Фехтовальщицы из Самарской области отличились в Туле
В Самаре водитель маршрутки напал на пенсионера
В Самаре водитель маршрутки напал на пенсионера
В Самаре расселят аварийные дома на Куйбышева и Ленинской
В Самаре расселят аварийные дома на Куйбышева и Ленинской
Самарский пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей
Самарский пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары
В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары
В Самарской области задержали саратовских наркодилеров
В Самарской области задержали саратовских наркодилеров
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.25
0.06
EUR 97.88
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары

24 мая 2024 12:48
65
В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары

В Саратове завершилось обучение волонтёрского корпуса XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования, проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи), Правительства Саратовской области и Российского Союза Молодежи. По итогам отбора более 600 волонтёров привлечены к организации фестиваля.

«Студвесна каждый год объединяет не только участников и организаторов фестиваля, но и целые семьи. За 32-летнюю историю появились поколения и династии, которые передают друг другу творческий опыт. Гордимся, что фестиваль объединяет всех вне зависимости от возраста и статуса, и считаем, что для Российского Союза Молодежи — это верный вектор развития нашей страны. Уверен, что с каждым годом таких семей будет больше», – отмечает заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.

Российская студенческая весна объединяет людей всех возрастов из всех уголков России. Своей историей участия в фестивале поделилась семья Осиповых из Самары.

«Со школьных лет занималась спортом, общественной деятельностью и добровольчеством. Поступив в университет, самыми первыми из крупных мероприятий, в которых принимала участие в качестве тим-лидера были: Универсиада в Казани, Паралимпийские игры в Сочи, а после возглавила «Студенческий Совет Самарской области». Я продолжаю заниматься добровольчеством: руковожу региональным Волонтёрским штабом в Самаре. Сейчас работаю в Самарском национальном исследовательском университете им. ак. С. П. Королева, директором Волонтерского центра Самарского университета», – рассказывает волонтёр Студвесны Анна Осипова.

В этом году Анна вдохновила на участие в работе волонтёрского корпуса своих родителей: папа Виктор Осипов – спасатель, мама Наталья Осипова –преподаватель по классу фортепиано.

«Наша семья всегда готова дарить добро и помогать. Я была на 30-м фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре, мне понравилась царившая там атмосфера творчества. Родители в 2024 году неоднократно принимали участие в качестве волонтеров в Форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Им также понравилась царившая там молодежная, творческая, обучающая атмосфера. Сохранение семейных традиций и ценностей является главным нашим приоритетом. Поэтому вместе приняли решение подать заявку на Российскую студенческую весну в Саратове. Отзывчивость, добродушие и милосердие главное, чем живет наша семья. Уверена, здесь мы будем получать и дарить добро и удовольствие от позитивного настроя, командного общения», – рассказывает Анна Осипова.

Напомним, участниками фестиваля станут более 3 600 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более чем 80 регионов России. Финал фестиваля пройдёт 31 мая в Саратове в рамках празднования Дня рождения Российского Союза Молодежи и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов.

В рамках фестиваля Российский Союз Молодежи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет финал IV Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна». Премия ставит своей целью выявление и адресную поддержку молодых талантливых лидеров студенческого творчества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 000 рублей; в «Региональной программе» 350 000 рублей (первая Лига) и 200 000 рублей (вторая Лига).

Победители и лучшие участники фестиваля станут артистами IV Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. В течение месяца более 100 лауреатов фестиваля проедут по всей стране и представят концертные программы. Старт и финал проекта пройдёт в «Молодежных столицах России — 2024»: Москва и Владивосток. Студенты представят совершенно новое шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура, посвященное Году семьи.

Учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство Саратовской области. Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальной группе Российской студенческой весны Российского Союза Молодежи ВКонтакте — главной социальной сети фестиваля.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры
24 мая 2024  11:32
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры
120
Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым
24 мая 2024  11:19
Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым
115
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
494
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
347
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
1239
Весь список