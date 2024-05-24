В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары

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В Саратове завершилось обучение волонтёрского корпуса XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования, проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи), Правительства Саратовской области и Российского Союза Молодежи. По итогам отбора более 600 волонтёров привлечены к организации фестиваля.

«Студвесна каждый год объединяет не только участников и организаторов фестиваля, но и целые семьи. За 32-летнюю историю появились поколения и династии, которые передают друг другу творческий опыт. Гордимся, что фестиваль объединяет всех вне зависимости от возраста и статуса, и считаем, что для Российского Союза Молодежи — это верный вектор развития нашей страны. Уверен, что с каждым годом таких семей будет больше», – отмечает заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.

Российская студенческая весна объединяет людей всех возрастов из всех уголков России. Своей историей участия в фестивале поделилась семья Осиповых из Самары.

«Со школьных лет занималась спортом, общественной деятельностью и добровольчеством. Поступив в университет, самыми первыми из крупных мероприятий, в которых принимала участие в качестве тим-лидера были: Универсиада в Казани, Паралимпийские игры в Сочи, а после возглавила «Студенческий Совет Самарской области». Я продолжаю заниматься добровольчеством: руковожу региональным Волонтёрским штабом в Самаре. Сейчас работаю в Самарском национальном исследовательском университете им. ак. С. П. Королева, директором Волонтерского центра Самарского университета», – рассказывает волонтёр Студвесны Анна Осипова.

В этом году Анна вдохновила на участие в работе волонтёрского корпуса своих родителей: папа Виктор Осипов – спасатель, мама Наталья Осипова –преподаватель по классу фортепиано.

«Наша семья всегда готова дарить добро и помогать. Я была на 30-м фестивале «Российская студенческая весна» в Самаре, мне понравилась царившая там атмосфера творчества. Родители в 2024 году неоднократно принимали участие в качестве волонтеров в Форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Им также понравилась царившая там молодежная, творческая, обучающая атмосфера. Сохранение семейных традиций и ценностей является главным нашим приоритетом. Поэтому вместе приняли решение подать заявку на Российскую студенческую весну в Саратове. Отзывчивость, добродушие и милосердие – главное, чем живет наша семья. Уверена, здесь мы будем получать и дарить добро и удовольствие от позитивного настроя, командного общения», – рассказывает Анна Осипова.

Напомним, участниками фестиваля станут более 3 600 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более чем 80 регионов России. Финал фестиваля пройдёт 31 мая в Саратове в рамках празднования Дня рождения Российского Союза Молодежи и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов.

В рамках фестиваля Российский Союз Молодежи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет финал IV Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна». Премия ставит своей целью выявление и адресную поддержку молодых талантливых лидеров студенческого творчества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 000 рублей; в «Региональной программе» 350 000 рублей (первая Лига) и 200 000 рублей (вторая Лига).

Победители и лучшие участники фестиваля станут артистами IV Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. В течение месяца более 100 лауреатов фестиваля проедут по всей стране и представят концертные программы. Старт и финал проекта пройдёт в «Молодежных столицах России — 2024»: Москва и Владивосток. Студенты представят совершенно новое шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура, посвященное Году семьи.

Учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство Саратовской области. Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).