В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, содержащих нецензурную брань, документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.

Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

В тексте законопроекта отмечается, что в случае принятия данной инициативы авторы контента, содержащего нецензурную брань, перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять аналогичные меры по ее устранению или маскировке, включая перемонтаж или использование звукового сигнала, чтобы избежать блокировку контента по решению органов прокуратуры РФ.

По мнению парламентария, принятие данного законопроекта позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань.