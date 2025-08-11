Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью

11 августа 2025 18:14

11 августа 2025 18:14
97
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, содержащих нецензурную брань, документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.

Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

В тексте законопроекта отмечается, что в случае принятия данной инициативы авторы контента, содержащего нецензурную брань, перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять аналогичные меры по ее устранению или маскировке, включая перемонтаж или использование звукового сигнала, чтобы избежать блокировку контента по решению органов прокуратуры РФ.

По мнению парламентария, принятие данного законопроекта позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань.

С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
159
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
221
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
207
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
533
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
428
