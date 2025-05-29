В ГД предложили в 40 раз повысить штраф за шумные автомобили

163

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить ответственность граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также должностных лиц за допуск таких средств к использованию. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 29 мая, пишут "Известия".

В случае принятия законопроекта административный штраф в отношении граждан составит 20 тыс. рублей, а в отношении должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Предлагаемый размер административных штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств», — отмечается в пояснительной записке.

Сейчас административный штраф за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума составляет 500 рублей, а за допуск таких машин в эксплуатацию — от 500 до 1 тыс. рублей. Эти штрафы были установлены больше 10 лет назад и являются незначительными, учитывая инфляцию, указали депутаты.

Фото: pxhere.com