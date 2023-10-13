В Гарантийном фонде Самарской области начал работать консультационный центр

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Гарантийный фонд Самарской области займется комплексным консультированием и сопровождением бизнес-проектов в части финансовых мер господдержки. Центр станет точкой входа не только для субъектов МСП, но и для представителей крупного бизнеса. Сотрудники организации смогут подобрать для каждого проекта оптимальные льготные финансовые инструменты, действующие на уровне региона и инструменты господдержки от федеральных институтов развития.

О повышении информированности бизнеса о действующих инструментах господдержки неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров. Условия для развития бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Консультационный центр будет работать на площадке регионального центра «Мой бизнес».

«Мы постоянно работаем над созданием лучших условий для ведения бизнеса в Самарской области: расширяем инфраструктуру, внедряем новые меры поддержки, помогаем предпринимателям в привлечении федеральных инструментов. Новый консультационный центр позволит представителям бизнеса в формате «одного окна» узнавать о существующих возможностях финансирования своих проектов и получать сопровождение на всех этапах прохождения процедуры», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, по поручению которого центр создан.

«При работе с каждым клиентом консультационного центра мы будем оценивать проект, исходя из его параметров, и подбирать те инструменты, которые будут наиболее комфортны для его реализации, - рассказала генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина. - Наша задача – помочь представителю бизнеса получить необходимое финансирование, будь то банки по льготным государственным программам, или федеральные институты развития: Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, Корпорация МСП и другие организации».

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