В феврале в Самаре пройдет городской зимний фестиваль ГТО

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В 2024 году исполняется 10 лет возрожденному комплексу ГТО. Участниками движения стали уже более 22 млн жителей России, в том числе 597 000 жителей Самарской области.



Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".



24 февраля с 12:00 до 16:00 во Дворце легкой атлетики в Самаре пройдет городской зимний фестиваль ГТО. Стать его участником могут все желающие в возрасте от 6 лет и старше. Подробности узнаете в группе департамента физкультуры и спорта администрации Самары.



Участие в выполнении испытаний ГТО дает определенные бонусы, особенно актуальные для будущих абитуриентов.

Фото: pxhere.com