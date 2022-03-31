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Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
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В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске

31 марта 2022 14:33
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Правительство Самарской области совместно с движением «Самарский КВН»  организуют и проводят «Кубок КВН городов Самарской области».

КВН – это не просто игра, это настоящее движение, объединяющее молодежь всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С 2005 года на территории Самарской области существует движение «Самарский КВН». На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют самые маленькие жители губернии, которых объединила «Система Юниор лиг Самарской области». Их родители стали участвовать в «Самарской областной лиге КВН трудовой молодежи». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в Официальной лиге Международного союза КВН «САМАРА», в Лиге «Молодой специалист» и в Молодежной лиге КВН «ТОЛЬЯТТИ».

Правительство Самарской области совместно с движением «Самарский КВН»  организуют и проводят «Кубок КВН городов Самарской области». Этот проект успешно стартовал в прошлом году в рамках празднования 170-летия Самарской губернии. Благодаря Кубку, еще больше зрителей региона смогут приобщиться к клубу веселых и находчивых. В 2022 году игры Кубка пройдут в городах Новокуйбышевск, Нефтегорск, Отрадный и Сызрань. К участию приглашены лучшие команды Самарской области, представляющие разные лиги движения «Самарский КВН».

1 апреля в г. Новокуйбышевск в ТКК «Дворец культуры» (г. Новокуйбышевск, площадь им. В.И. Ленина) состоится первый в этом году «Кубок КВН городов Самарской области». Начало в 18.00.

Теги: Мероприятия

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