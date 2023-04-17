В этом году в Самарской области вовлечено в севооборот более 2,2 млн гектаров пашни

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Сегодня, 17 апреля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона.

Традиционно совещание началось с вопроса об обстановке на территории региона. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в области зарегистрировано не было. По-прежнему на контроле остается паводковая ситуация. С 14 апреля изменен график сбросов через гидроузел Жигулевской ГЭС. До особого распоряжения объем сбросов с 26 тысяч м3/с изменен на 25 тысяч м3/с. Подтоплено три дачных участка на полуострове Копылово, эта ситуация полностью прогнозируемая. Уровень воды реки Волга у верхнего бьефа – 52,81 мБс, у города Самара – 31,87 мБс.



Сохраняется сухая ветреная погода, в связи с чем за неделю произошло 15 лесных пожаров и 387 возгораний в результате неконтролируемого пала сухой травы. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Кинель-Черкасском, Ставропольском, Волжском, Красноярском муниципальных районах. Как сообщил Олег Бойко, в настоящее время на территории 32 муниципалитетов сохраняется четвертый класс пожарной опасности, с завтрашнего дня он прогнозируется во всех районах.

Ситуация находится в зоне особого внимания главы региона Дмитрия Азарова. На оперативном совещании неделю назад губернатор дал главам муниципалитетов целый ряд поручений по обеспечению соблюдения противопожарного режима.



«По-прежнему основная опасность для нас – это пожары. Температура воздуха повышается, стоит сухая погода, что, конечно, осложняет обстановку. В Красноярском районе на прошлой неделе удалось потушить начинающийся верховой пожар, сотрудники ГБУ «Самаралес» совместно с МЧС по Самарской области отреагировали оперативно, удалось не допустить серьезных последствий. Прошу держать ситуацию на контроле», – призвал коллег Виктор Кудряшов.

На оперативном совещании также обсудили ход проведения полевых работ в Самарской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин рассказал, что весенние полевые работы в регионе начались на две недели раньше обычного срока. На подкормку озимых культур сельхозтруженики вышли уже 27 марта, это беспрецедентные сроки, вызванные аномальным потеплением. Для сравнения, в прошлом году подкормка озимых началась 10 апреля. На сегодня подкормка озимых культур ведется во всех муниципальных районах и уже окончена на площади 378 тыс. га или 78% от имеющегося клина озимых.



Озимые посеяны на площади 484 тыс. га или на 10% больше, чем под урожай 2022 года. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 94% площадей.

Кроме того, аграриями протравлено семян яровых зерновых культур 54 тыс. тонн или 58% от потребности. По оперативным данным на 17 апреля, сев яровых культур проведен на площади более 10 тыс. га, в том числе посеяно 9 тыс. га ранних яровых культур, технических – 1 тыс. га. На посев вышли хозяйства 9 муниципальных районов.



«Могу сказать, что весенние полевые работы ведутся достаточно активно, уверенно. Регион полностью обеспечен удобрениями, уже завезено более 143 тысяч тонн. Мы видим тенденцию к увеличению потребления минеральных удобрений, тем более что цены на них на сегодняшний день стабильны, а по ряду позиций даже снижаются, – отметил председатель областного Правительства. – Всего в севооборот вовлечено более 2,2 миллионов гектаров пашни, это показатель больший, чем в прошлом году – каждый год в Самарской области вводятся в оборот дополнительные земли. При наличии удобрений, семян, а ими мы сегодня обеспечены практически на 100%, при существующем уровне энерговооруженности сельского хозяйства, которое обеспечено, в том числе, постоянной бюджетной поддержкой сельхозпроизводителей – мы компенсируем значительную часть расходов на приобретение техники – я уверен, регион ждут неплохие перспективы даже в нашей зоне рискованного земледелия».

В период весенней кампании планируется задействовать 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов. Техническая готовность машинно-тракторного парка максимальная.

Фото: pxhere.com