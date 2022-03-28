В этом году в Самаре запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей

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В Самаре прошло заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.



На совещании обсудили вопросы организации детского оздоровительного досуга и трудоустройство подростков в период каникул в 2022 году. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня.



Основными направлениями работы, как и прежде, станут работа пришкольных лагерей дневного пребывания, смен в летних лагерях и организация рабочих мест для подростков.



В этом году запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей. Будут работать шесть лагерей по пять смен продолжительностью 14 календарных дней.



Юные самарцы смогут отдохнуть и в пришкольных лагерях. Для 15150 детей будет организована работа 186 летних школьных площадок. Все с дневным пребыванием и двух-трехразовым питанием.



На заседании обсудили и трудоустройство подростков в 2022 году. Оно планируется по двум муниципальным программам - «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений».