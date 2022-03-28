Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошел первый организационный штаб по проведению месячника по благоустройству   
В Самаре прошел первый организационный штаб по проведению месячника по благоустройству   
В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов
В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов
В этом году в Самаре запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей
В этом году в Самаре запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей
Самару посетила олимпийская чемпионка Татьяна Навка
Самару посетила олимпийская чемпионка Татьяна Навка
Минздрав запросил поставки лекарств в Самарскую область
Минздрав запросил поставки лекарств в Самарскую область
Аэропорт Курумоч меняет режим вылетов и прилетов
Аэропорт Курумоч меняет режим вылетов и прилетов
Прогульщицу исправительных работ в Самаре отправили в колонию
Прогульщицу исправительных работ в Самаре отправили в колонию
Названы способы закончить неприятный разговор
Названы способы закончить неприятный разговор
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.66
-0.39
EUR 105.27
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В этом году в Самаре запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей

28 марта 2022 10:20
36
В этом году в Самаре запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей

В Самаре прошло заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
 
На совещании обсудили вопросы организации детского оздоровительного досуга и трудоустройство подростков в период каникул в 2022 году. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. 
 
Основными направлениями работы, как и прежде, станут работа пришкольных лагерей дневного пребывания, смен в летних лагерях и организация рабочих мест для подростков. 
 
В этом году запланирована работа девяти муниципальных центров с круглосуточным пребыванием детей. Будут работать шесть лагерей по пять смен продолжительностью 14 календарных дней. 
 
Юные самарцы смогут отдохнуть и в пришкольных лагерях. Для 15150 детей будет организована работа 186 летних школьных площадок. Все с дневным пребыванием и двух-трехразовым питанием. 
 
На заседании обсудили и трудоустройство подростков в 2022 году. Оно планируется по двум муниципальным программам - «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов
28 марта 2022  10:26
В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов
1
Из-за метели в Самарской области объявили желтый уровень опасности
27 марта 2022  11:32
Из-за метели в Самарской области объявили желтый уровень опасности
622
В Самарскую область прибыло ещё 322 вынужденных переселенца.
27 марта 2022  11:16
В Самарскую область прибыли ещё 322 вынужденных переселенца.
591
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
646
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
2890
Весь список