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У подростков от 14 лет до 17 лет включительно есть возможность временно трудоустроиться с помощью службы занятости.
В этом году уже более 5000 подростков получили первый профессиональный опыт в организациях региона
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В этом году уже более 5000 подростков получили первый профессиональный опыт в организациях региона

17 июля 2023 15:13
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У подростков от 14 лет до 17 лет включительно есть возможность временно трудоустроиться с помощью службы занятости.

У подростков от 14 лет до 17 лет включительно есть возможность временно трудоустроиться с помощью службы занятости. Более 5000 несовершеннолетних жителей Самарской области в этом году уже приобрели профессиональный опыт. Кроме получения дохода, работа дает ребятам возможность социализации, получения знаний и профессиональных навыков.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова уделяется большое внимание созданию возможностей для временного   трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержке молодых специалистов. Это позволяет приобщить молодых людей к общественно-полезному труду, получить трудовые навыки, оградить их от негативного влияния общественной среды.

Подросткам предлагают освоить профессии библиотекаря, организатора экскурсий, руководителя кружка, культорганизатора. Также они ведут страницы в социальных сетях, готовят презентационные материалы и проводят тематические мероприятия. Кроме того, ребята принимают участие в благоустройстве своих городов, сел, деревень в качестве рабочих по благоустройству населенных пунктов, рабочих зеленого строительства.

МКУ г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский» не первый год занимается трудоустройством несовершеннолетних в областной столице.

«Подростков, желающих поработать летом, очень много, - отметила директор учреждения Ольга Петрухина, - на настоящий момент мы трудоустроили около полутора тысяч человек.  В основном они работают в государственных и муниципальных учреждениях, на промышленных предприятиях и в общественных организациях. На предприятиях охотно берут несовершеннолетних на временную работу, в том числе, чтобы готовить для себя кадры на перспективу. Важно, чтобы родители поддерживали инициативу ребенка поработать и помогли ему, поделились своим опытом».

Делая первые шаги на профессиональном пути, подростки учатся взаимодействовать с работодателем, с коллективом.

«Подрабатываю летом уже второй год, - рассказала Жанна Шарагина. – Мама подсказала, куда обратиться, чтобы трудоустроиться. Работаю помощником специалиста, помогаю с оформлением документов. Мне нравится, сама зарабатываю, у меня появилось много новых друзей».

В период временного трудоустройства выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц за фактически отработанное время, а также материальная поддержка со стороны службы занятости.

Подробнее узнать о возможностях трудоустройства несовершеннолетних можно в контакт-центре службы занятости населения по тел. 8-800-302-15-44.

 

Фото:   пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области

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