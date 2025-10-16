В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян

95

Заготовка семян для лесовосстановления региона ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году на территории Самарской области предусмотрена заготовка семян лесных растений в объёме 7078,5 кг, в том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины.



«К середине октября мы перевыполнили план за счет заготовки сверх плана семян березы и желудей дуба. Но работы по сбору семян еще продолжаются, так как период плодоношения в зависимости от породы варьируется с августа по декабрь. К тому же, хорошая урожайность бывает не каждый год, поэтому собираем максимально возможный объем – излишки будут заложены на хранение», – прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Сейчас продолжается активная фаза заготовки желудей дуба черешчатого – уже собрано 6,5 тонн желудей. Затем посевной материал пройдет флотацию – это метод очистки семян от сорных примесей и некондиционных желудей.



«С наступлением заморозков начинаем сбор шишек сосны. В это время меньше влажности, а значит, больше шансов сохранить их до высушивания в специальных печах, чтобы раскрыть чешуйки и извлечь семена. Для заготовки 190 кг семян нам нужно собрать 19 тонн шишек», – добавил Пенин.

Партии собранных семян различных пород отправятся на экспертизу качества в Самарскую лесосеменную станцию. Этой осенью и весной следующего года лесники высеют семенной материал в лесных питомниках области, а через два года уже окрепшие саженцы пополнят лесной фонд региона.

