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В школе появилось новое пианино, скрипки, инструменты русского народного оркестра, среди которых баян, аккордеон, домры, балалайки и гусли.
В этом году для Детской школы искусств Кинеля закуплены новые музыкальные инструменты
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В этом году для Детской школы искусств Кинеля закуплены новые музыкальные инструменты

20 сентября 2024 16:42
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В школе появилось новое пианино, скрипки, инструменты русского народного оркестра, среди которых баян, аккордеон, домры, балалайки и гусли.

В этом году для Детской школы искусств № 3 в Кинеле закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

«Приобретение музыкальных инструментов открывают дополнительные возможности для подготовки юных музыкантов. Учащиеся школы смогут совершенствовать свое мастерство на более высоком уровне, показывая качественный результат в различных мероприятиях», - делится своими впечатлениями директор школы Светлана Вячеславовна Лищенко.

Благодаря возможностям нацпроекта «Культура» в школе появилось новое пианино, скрипки, инструменты русского народного оркестра, среди которых баян, аккордеон, домры, балалайки и гусли, - все инструменты соответствуют всем профессиональным характеристикам и имеют прекрасное звучание.

Современное оборудование, которым теперь оснащена школа, способствует повышению качества музыкального образования, развитию интереса к музыке, музыкальным занятиям. Интерактивную панель разместили в актовом зале, и ее уже использовали на торжественной линейке к Дню знаний.

В этом году в Самарской области будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 12 учреждений дополнительного образования. До конца года в детские школы искусств поступит более 150 музыкальных инструментов.

 

Фото:  пресс-служба Правительства СО

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