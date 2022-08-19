47

В это воскресенье в Самаре пройдет пятый Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города. Одно из любимых спортивных мероприятий, которое из-за пандемии мы не проводили в прошлом году. Уже в эти выходные самарцы и гости города выйдут на старт красивейшей трассы, которая проходит вдоль самарской набережной и по историческому центру города.

На сегодняшний день зарегистрировалось более 2500 участников из 5 стран и 200 городов России!

Традиционно побороться за звание лучшего можно будет не только на дистанциях марафона и полумарафона, 10 км и 3 км, но и на «Самарской миле» - забеге на дистанции 1 586 метров. Юных спортсменов ждут на старте детского забега на 600 метров!

До 17:00 субботы можно зарегистрироваться для участия в забеге на сайте, а стартовые пакеты можно получить завтра с 10:00 до 21:30 в ТЦ «Космопорт».

Фото: ru.freepik.com