91

В Доме дружбы народов Самарской области проходят мастер-классы "ОБЕРЕГ" в рамках региональной части Всероссийского проекта «Ёлки России», посвящённого Году культурного наследия народов России.



Любой желающий может принять участие и создать своими руками тряпичную куклу, вложив в неё частичку своей души и тепло своего сердца.



Созданные изделия станут основой оформления новогодних живых ёлок, которые будут размещены в воинских частях Самарской области.



В мастер-классах принимают участие представители национальных общественных организаций Самарской области, активисты движения "Волонтёры серебряного возраста", молодёжных движений "За Волгу" и "Лига молодых", а также все, кто откликнулся на приглашение участвовать в акции.

Фото: пресс-служба ДДН