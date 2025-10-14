Я нашел ошибку
Главные новости:
На встрече с губернатором обсудили основные направления работы управления и взаимодействие с органами исполнительной власти региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии СО Сергеем Абрамовым
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»

14 октября 2025 20:38
100
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.

В Шигонском районе прошло официальное открытие молодёжного креативного мини-кластера «Яркие люди».

Это событие – часть масштабной региональной программы «Культурные люди», которая реализуется в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Её цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.

В новом пространстве можно проводить интеллектуальные баттлы: помещение оборудовано современной брейн-системой для квизов и настольных игр.Уже работает коворкинг: уютные локации для дела и отдыха, здесь также можно зарядить гаджеты и обсудить проекты с единомышленниками. В распоряжении ребят творческая сцена с профессиональным оборудованием: аудиовидеостеной, мощными колонками, микрофонами и прожекторами.

«Это больше, чем просто место. Это – плацдарм для роста, – подчеркнула директор межпоселенческого культурно-досугового центра м.р. Шигонский Галина Кибалюк. – Мы рады каждому без исключения. Здесь ребята сами решают, как провести время: играть, изучать новое, дискутировать и работать с экспертами и наставниками».

В 2025 году современные площадки для творчества в самых разных направлениях открываются в 11 муниципалитетах.

 

Фото:   минкульт СО

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
300
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
475
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
435
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
332
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1246
Весь список