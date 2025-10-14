100

В Шигонском районе прошло официальное открытие молодёжного креативного мини-кластера «Яркие люди».

Это событие – часть масштабной региональной программы «Культурные люди», которая реализуется в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Её цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.

В новом пространстве можно проводить интеллектуальные баттлы: помещение оборудовано современной брейн-системой для квизов и настольных игр.Уже работает коворкинг: уютные локации для дела и отдыха, здесь также можно зарядить гаджеты и обсудить проекты с единомышленниками. В распоряжении ребят творческая сцена с профессиональным оборудованием: аудиовидеостеной, мощными колонками, микрофонами и прожекторами.

«Это больше, чем просто место. Это – плацдарм для роста, – подчеркнула директор межпоселенческого культурно-досугового центра м.р. Шигонский Галина Кибалюк. – Мы рады каждому без исключения. Здесь ребята сами решают, как провести время: играть, изучать новое, дискутировать и работать с экспертами и наставниками».

В 2025 году современные площадки для творчества в самых разных направлениях открываются в 11 муниципалитетах.

Фото: минкульт СО