В детском саду в Нефтегорске утеплят окна после жалоб в соцсетях

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Родители воспитанников детского сада «Сказка» в Нефтегорске сообщили в сецсетях, что в ясельной группе холодно и малыши ходят в теплой одежде. По словам авторов поста, незадолго до новогодних праздников проблема с отопительной системой была решена, но с наступлением холодов перед родителями снова встал выбор: ходить в садик и мерзнуть или не ходить. Сообщение о низком качестве отоплении в яслях специалисты ЦУР Самарской области направили в муниципалитет.

Ранее администрация Нефтегорского района предпринимала меры для того, чтобы поддержать в норме температурный режим в помещениях детского сада «Сказка», в нескольких группах утеплили откосы, заменили радиатор, установили насос для системы отопления. Но всего этого оказалось недостаточно. После сигналов из ЦУР в саду начали работу по утеплению оконных блоков в ясельной группе, работы планируют завершить в ближайшее время.

Чтобы о вашей проблеме органы власти узнали быстрее, специалисты ЦУР Самарской области советуют писать сообщения в официальных аккаунтах министерств и муниципалитетов в соцсетях, также на площадки регионального ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.