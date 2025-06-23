В детсадах и школах РФ сделают обязательным контроль за молочной продукцией

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В России планируется усилить контроль за качеством воды и молочной продукции в социальных учреждениях. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По словам министра, в конце прошлого года на Госкомиссии было принято решение начать эксперимент по контролю поставок пищевой продукции в социальную сферу. В рамках эксперимента будет осуществляться контроль за упакованной водой и молочной продукцией, которые подлежат маркировке.

"В ближайшее время сделаем такой контроль обязательным, поскольку уже видим успешные результаты", – сказал он.

Алиханов отметил, что эксперимент пока проводится только в нескольких регионах: Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Московской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Он завершится к сентябрю.

По итогам эксперимента будут разработаны критерии и механизмы для предотвращения появления в детских садах, школах и больницах продукции сомнительного качества.