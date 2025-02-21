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В День защитника Отечества в губернии пройдут патриотические мероприятия

21 февраля 2025 15:11
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Программа мероприятий, посвященных 23 Февраля, ориентирована на жителей Самарской области всех возрастов.

В музеях, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях Самарской области проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В этом году праздник приобретает особое значение: Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества.

Программа мероприятий, посвященных 23 Февраля, ориентирована на жителей Самарской области всех возрастов. Объединяющей темой мероприятий стало воспитание чувства патриотизма и причастности к истории своей страны. На протяжении недели в образовательных учреждениях региона школьники и студенты участвовали в акции «Письмо солдату», творческих конкурсах, уроках мужества и встречах с ветеранами ВОВ и участниками СВО. В Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова прошла Всероссийская выставка «Без срока давности».

В преддверии праздника все желающие могли стать пассажирами «Поезда мужества», который в сопровождении оркестра Росгвардии проследовал по маршруту из Самары до станции Курумоч и обратно. Почетными гостями стали ветераны ВОВ и участники СВО.

Из всех районов Самарской области были отправлены гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, а также жителям Курской области. 21 февраля в торжественной обстановке при участии Героя РФ Максима Девятова наградили волонтеров и добровольцев гуманитарных миссий, оказывающих помощь фронту в зоне специальной военной операции.

22 февраля Самарская область присоединится к всероссийской патриотической акции общества «Знание» Знание.Герои. В 13:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится встреча «СВОи Герои: кто сегодня защищает страну». Гость мероприятия — Татьяна  Потоцкая, лектор общества «Знание», журналист, автор спецрепортажей из зоны проведения СВО.

23 февраля с 12.00 до 15.00 на ресурсах областного медиахолдинга «Самарское областное вещательное агентство» пройдет телемарафон, посвященный Дню Защитника Отечества.

На Площади Славы 23 февраля пройдет традиционная акция памяти — торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родины.

В 21.00 23 февраля на 1-й очереди набережной реки Волги в Самаре состоится артиллерийский салют — военнослужащие ЦВО произведут 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30.

Теги: Самара

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