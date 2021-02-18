В День российских студенческих отрядов в Самаре состоялся праздничный концерт

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В Самарской области в День российских студенческих отрядов состоялся праздничный концерт. Бойцы студотрядов подготовили творческие номера, самых активных наградили памятными подарками, а для будущих студотрядовцев провели ознакомительную экскурсию.

В концерте, который прошел в Доме Культуры «Заря», приняли участие бойцы студенческих отрядов из 14 образовательных организаций региона. Почетными гостями мероприятия стали представители работодателей, участники и ветераны стройотрядовского движения, образовательных организаций и др. Одними из участников праздника стали бойцы студотряда «Крот2.0» из Самарского государственного технического университета, которые принимали участие в строительстве Ледового дворца спорта в г.Самара.

«Российские студенческие отряды – это уникальная школа жизни для молодых людей. Это не только возможность студенту заработать, получить первый опыт настоящей работы, но это еще и большая семья, которая воспитывает достойных людей, любящих и уважающих свою страну», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

На концерте ветераны студотрядовского движения предложили создать строительный отряд ветеранов, чтобы в третий трудовой семестр 2021 года отправиться вместе с действующими бойцами на реконструкцию монастыря в республику Крым.

Также ветераны Куйбышевского областного студенческого отряда передали в региональный штаб «РСО» памятный фотоальбом с фотографиями прошлых лет на которых бойцы студотрядов на целине, всесоюзных стройках и студенческих капустниках.

На сегодняшний день Российские студенческие отряды насчитывают более 240 тыс. бойцов по всей стране. В Самарской области благодаря деятельности регионального штаба «РСО» ежегодно трудоустраивается более 2500 бойцов по 7 основным направлениям (стройотряды, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские, специальные и отряды проводников), а в мероприятиях участвуют более 15 тыс. студентов со всего региона.

25 января в День российского студенчества на встрече со студентами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею создания студотрядов в профессиональных образовательных организациях региона. «С удивлением узнал, что в колледжах и техникумах эта работа еще не ведется и штабов студенческих отрядов там нет. Давайте мы это вместе сделаем», - ответил Глава региона на предложение Ксении Мукиной, студентки Самарского энергетического колледжа, о создании штабов студенческих отрядов в учреждениях среднего профобразования.

В этом году планируется сформировать 20 студотрядов в 10 ссузах области. В День российского студенчества, который был установлен Указом Президента в 2015 году, представители самарского регионального отделения провели экскурсию по штабу самарского реготделения «РСО» для тех, кто только готовится пополнить его ряды.

«Мы являемся приемниками тех отрядов, которые были в Советском Союзе. Оттуда у нас есть такие термины как «целина» - когда ребята выезжают на работу в свой третий трудовой семестр. Я считаю, что это не только трудовое воспитание для самого студента, но и возможность обрести настоящих друзей», - поделился командир самарского регионального отделения «РСО» Сергей Пушняк.