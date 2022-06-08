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В День России Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу

8 июня 2022 12:33
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В День России Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу

12 июня Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную Дню России. Жителей Самарской области ждут онлайн-экскурсии, концерт патриотических песен, кинопоказ и мастер-классы по изготовлению памятных сувениров с символами нашей страны. Присоединиться к виртуальным мероприятиям можно на сайте https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-rossii/.

Программу открывает онлайн-экскурсия, посвященная подвигам героев Великой Отечественной войны. Зрители «побывают» в величественном Зале Славы, увидят экспозиции «Подвиг Армии» и «Подвиг Народа». Историк Музея Победы Александр Михайлов расскажет о доблести пехотинцев, летчиков, танкистов, разведчиков, военных командиров. Пользователи узнают о том, как проходил экспериментальный залп из установок «катюша», а также о капитане Иване Флерове — командире первой в советской армии батареи реактивной артиллерии. Помимо того, речь пойдет о мужестве генерал-лейтенанта Михаила Лукина, который руководил окруженными войсками в ходе Смоленского сражения 1941 года. 

В ходе виртуальной экскурсии по Поклонной горе гостей познакомят с историей и символами мемориального комплекса. Почему историческое место называется «Поклонная гора»? Какие героические страницы российской истории увековечены в памятниках и мемориалах Парка Победы? На эти и другие вопросы ответит экскурсовод Музея Победы Алена Волкова.

Пользователи научатся изготовлению памятных сувениров с символами России на прикладных мастер-классах. В видеороликах поэтапно представят процесс создания поделки и открытки в цветах триколора.

В рамках онлайн-программы будет представлен концерт проекта «Главные детские песни 1.0». Юные таланты исполнят песни «Родина сильна», «Россия», «Моя столица» и другие патриотические композиции. Репертуар входит в сетки вещания детских радиостанций и музыкальных телеканалов.

Онлайн-кинотеатр проведет показ советского фильма «Поколение Победителей» 1936 года. Картина охватывает события 1896-1905 годов - от первых революционных сходок до вооруженного восстания московских рабочих на Красной Пресне. Петербургские студенты Александр Михайлов и Евгений Светлов, крестьянская девушка Варвара Постникова, приехав в Москву, проходят сложный путь революционеров-подпольщиков.

День России — официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. Именно 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.

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