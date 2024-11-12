В день Профсоюзов Самарской области в зону СВО направили гуманитарную помощь и автомобиль LADA Niva

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12 ноября важный день — День профсоюзов Самарской области.



Сегодня на площади Славы прошла торжественная церемония, в которой приняли участие руководители профсоюзов, врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, а также руководители и сотрудники медицинских организаций. Они отправили в зону специальной военной операции новый автомобиль LADA Niva, приобретенный на средства, собранные членами Самарского областного Профсоюза здравоохранения Российской Федерации при поддержке отраслевых профсоюзов региона.



Автомобиль передадут врачу-хирургу Самарского областного клинического онкологического диспансера, члену Самарского областного Профсоюза здравоохранения РФ Олегу Осокину. В настоящее время специалист проходит военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Врач занимается хирургическим лечением больных с различными патологиями в медицинском пункте 268-ого самоходного артиллерийского полка 27-ой гвардейской мотострелковой дивизии. Автомобиль LADA Niva поможет эффективно выполнять боевые задачи в зоне СВО.



Кроме того, был отправлен очередной гуманитарный конвой. Профсоюзными организациями региона были собраны: рации, бензиновые и дизельные генераторы, газовые плиты и др. В рамках акции Общественной палаты Самарской области "СВОих не бросаем" отправлена машина с гуманитарной помощью для жителей Курской области.



Председатель Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Татьяна Сивохина от имени всей организации поздравила коллег со знаменательным событием.



«Профсоюзы — это наша сила, защита и единство. Мы вместе отстаиваем права и интересы работников здравоохранения, заботимся о том, чтобы каждый из нас чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне. Мы не бросим наших соотечественников и бойцов. Всегда помогали, и будем помогать!», - отметила Татьяна Сивохина.



Напомним, врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян и председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина подписали дополнительное соглашение о продлении до 2026 года срока действия Отраслевого соглашения о регулировании социально-трудовых отношений в организациях, подведомственных министерству.

Фото: минздрав СО