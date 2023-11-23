В День правовой помощи детям юристы областного Госюрбюро провели бесплатные консультации

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Юристы Государственного юридического бюро по Самарской области провели единый день приема граждан по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Акция, охватившая все города и районы региона, прошла в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.



Жители региона в этот день за бесплатной консультацией обращались по вопросам установления опеки над несовершеннолетними, включения в список на получение жилья ребенку-сироте и другим. Так, в селе Большая Черниговка многодетная мама получила подробную консультацию и практические рекомендации по вопросам оформления доверенности и мерах социальной поддержки. В Самаре ведущий юрисконсульт Госюрбюро взяла в работу обращение мамы-опекуна по защите прав несовершеннолетнего при предоставлении коммунальных услуг. Жительнице села Большая Глушица специалисты помогут пройти процедуру оформления недвижимого имущества, находящегося в собственности несовершеннолетних.



Также в Сергиевске, Новокуйбышевске, Тольятти были проведены просветительские лекции-беседы, на которых школьникам рассказали не только об их правах, но и обязанностях, и ответственности.

Напомним, Самарская область стала одной из десяти пилотных территорий, где в качестве эксперимента началось формирование системы оказания бесплатной юридической помощи, поскольку бесплатную правовую помощь отдельным категориям граждан на территории нашего региона начали оказывать еще 17 лет назад.



В этом году Государственное юридическое бюро по Самарской области переехало в новый и удобный с точки зрения транспортной доступности офис, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 145А. Еще тринадцать обособленных подразделений Госбюро работают в муниципалитетах. Для удобства всех жителей губернии в отдаленные районы для проведения консультаций на местах регулярно выезжает мобильный офис Госюрбюро.



Спектр юридических услуг и список категорий граждан, которые могут их получить, постоянно расширяются. Среди тех, кому гарантирована бесплатная правовая помощь: инвалиды, ветераны войны и труда, малоимущие граждане, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, участники СВО и члены их семей, другие категории граждан. Подробнее о деятельности Госюрбюро можно узнать на сайте - https://urburo63.ru/.



В Самарской области ежегодно бесплатную правовую помощь получают около 7 тысяч человек.