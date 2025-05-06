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В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.
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В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.

6 мая 2025 12:55
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В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.

В 16.00 пройдет экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Экспозиция, которая работает в «Заварке» с конца апреля, посвящена военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах, детство которых пришлось на военное время. Гости познакомятся с историями куйбышевцев, увидят редкие фотографии, предметы и документы, узнают как о трудовом подвиге нашего города, так и об истории детской повседневности 1941–1945 годов. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cLDN87
В 18.30 кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова прочитает лекцию «На память…» – детские фотографии военного Куйбышева» (12+).
Исследование семейных и детских фотографий – важный источник знаний о том, что обычные люди говорят сами о себе и о семейном контексте. Зафиксировать события могут как случайные снимки, так и фотографии, сделанные в специализированном ателье. Такие кадры укрепляют семейную память, формируют связь поколений и создают портретную хронику. При анализе семейных снимков важно не только понять их содержание, но и генезис, обстоятельства, контекст появления, а также функции, которые они выполняют в жизни семьи. На лекции будут рассмотрены детские фотографии, сделанные накануне или в период Великой Отечественной войны в Куйбышеве. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cLDN9k

В субботу, 10 мая, в 16.00 пройдет экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+).
Экспозиция, которая работает в «Заварке» с конца апреля, посвящена военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах, детство которых пришлось на военное время. Посетители познакомятся с историями куйбышевцев, увидят редкие фотографии, предметы и документы, узнаю как о трудовом подвиге нашего города, так и об истории детской повседневности 1941–1945 годов.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLEdHd

Теги: Мероприятия

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