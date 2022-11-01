В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»

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Итоги Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» подведут 4 ноября, когда наша страна отмечает знаковую дату, День народного единства. Напомним, конкурс, стартовавший весной, на федеральном уровне проходит уже во второй раз, объединяя сотни талантливых авторов из разных уголков России и других стран. Они создают контент, посвящённый уникальным особенностям, культуре, истории различных народов, а также рецептам добрососедских отношений, мира, дружелюбия, межнационального согласия.

Церемония награждения победителей конкурса пройдёт 19 ноября в Тюмени совместно с этнофорумом «МЫ. Здесь примут не только тех, кто уже снимает тематические видео, но и тех, кто только планирует это делать, а также представителей различных национальных сообществ, сотрудников клубов, учреждений культуры. Помимо торжественной части, форум предполагает образовательную программу, мастер-классы от опытных кинематографистов и общественных деятелей. Кроме того, для его участников проведут крайне увлекательную экскурсию по Тюмени.

— Наш этнофорум станет площадкой объединения, диалога, обучения национальных творческих сообществ и коллективов, действующих и потенциальных участников Всероссийского конкурса национальных видероликов «МЫ», авторов кино- и медиапроектов о культуре народов России. Цель проста: хочется, чтобы качественного контента, который раскрывает темы межнационального единства и национальной идентичности народов России, становилось как можно больше, — отметил глава Федерации современного искусства Николай Данн.

Важно добавить, что лучшие работы конкурса «МЫ» будут доступны всем желающим. Посмотреть наиболее яркие видео можно будет на платформе онлайн-кинотеатра zeroplus.tv, где с 4 по 30 ноября состоится онлайн-фестиваль этноконтента «МЫ».

Организаторами II Всероссийского конкурса национальных видеороликов являются Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса выступают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Тюменской области.