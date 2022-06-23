В День молодежи жителей Самарской области ждет калейдоскоп ярких событий

182

В последние выходные июня в Самарской области отметят День молодежи. Это праздник, посвященный тем, от кого зависит будущее страны и планеты в целом. Жителей губернии ждет насыщенная программа мероприятий.

В Самаре основные праздничные активности развернутся в Струковском саду 26 июня с 15.00 до 22.00. Занятие по душе найдут не только молодые люди, но и дети, их родители, бабушки и дедушки.

На территории стадиона «Солидарность Самара Арена» и в СКК «Дворец спорта» мероприятия будут проходить два дня – 26 и 27 июня. В программу войдут показательные выступления спортсменов по велоспорту BMX и самарских роллеров, мастер-классы по кангоджамп, зумбе и брейкдансу, соревнования по керлингу, выступления диджеев и кавер-групп, будут работать фотозона и автовыставка.

День молодёжи в Тольятти отметят во всех районах города. Задействуют парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, сквер 50-летия АВТОВАЗа, сквер им. С.Ф. Жилкина, парк Центрального района, парк Комсомольского района. В субботу, 25 июня, по случаю праздника в рамках социокультурного проекта «ART - среДА 2022» будут организованы концертные и досуговые программы, мастер-классы, открытые спортивные тренировки, показательные выступления и интерактивные площадки.

Кроме этого, все жители губернии могут присоединиться онлайн к масштабному фестивалю «День молодежи 2022» на странице https://vk.com/rosmolodez. Здесь будет идти прямая трансляция самых ярких выступлений и мероприятий.

«На фестивалях «День молодежи 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса - это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество. Ждем всех желающих на площадках по всей стране от Владивостока до Калининграда» – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

В программе музыкальные шоу, насыщенные образовательная и развлекательная программы, мастер-классы, лекции, ярмарки вакансий, биржи стажировок. Ярким завершением фестивалей ко Дню молодёжи станут выступления известных артистов. Среди хедлайнеров мероприятий – Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Ваня Дмитриенко и другие.

Фото из открытых источников