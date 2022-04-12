В День космонавтики 200 школьников вступили в ряды Юнармии в Самарской области

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В День космонавтики в Самарской области состоялось вступление 200 школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественная церемония прошла на центральной площади посёлка городского типа Безенчук. Юнармейцы произнесли клятвенные слова, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступил член Союза генералов Самары генерал-майор Сергей Землянский. Школьникам были вручены почетные знаки, символизирующие их причастность к Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия».

После торжественного мероприятия более 1 тыс. присутствующих провели флешмоб в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Взяв российские триколоры в руки, они выстроились буквой Z и троекратно проскандировали «Победа за нами!».

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа продемонстрировали юнармейцам современное вооружение и военную технику.

На сегодняшний день в Самарской области создано свыше 639 юнармейских отрядов, включающих в себя около 48 тыс. школьников, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО