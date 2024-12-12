В День конституции подросткам региона вручили первые паспорта

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Ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они получают вместе с основным документом, удостоверяющим личность.

В День Конституции Российской Федерации в Тольятти в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России!» состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям города.

Полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, совместно с депутатом Думы городского округа Тольятти Айдыном Камбаровым и представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым вручили подросткам их главный документ и поздравили с важным событием, пожелав удачи во всех начинаниях.

Хейрулла Мирзоевич подчеркнул, что теперь ребята обладают не только правами, но и обязанностями, которые послужат для них стимулом к новым жизненным достижениям. Начальник Управления подчеркнул, что важно быть патриотом своей страны, и напомнил основные ценности гражданина: ответственность за будущее своей Родины, труд, любовь к своей земле, родным и близким.

С поздравительным словом перед ребятами выступили сотрудники отдела по вопросам миграции и представитель депутатского корпуса Айдын Мусейбович, которые призвали юношей и девушек с уважением относиться к закону и государству, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

В завершение мероприятия ребята получили памятные подарки.