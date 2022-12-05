В День Конституции Объединение многодетных семей Москвы совместно с Фондом поддержки детей представят фильм-концерт «За тебя, Россия! Мы твоя семья!»

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РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуют Всероссийский проект «Многодетная Россия». Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект реализуется с 2020 года, и за это время привлек значительное количество многодетных семей, НКО и представителей государственной власти более, чем из 80 регионов страны.

В ноябре стартовал Всероссийский фестиваль «За тебя, Россия! Мы твоя семья!», в рамках которого проведен конкурс лучших практик среди НКО, реализующих общественно-значимые волонтерские и добровольческие проекты во всех регионах Российской Федерации. Участники представили проекты и инициативы, помогающие справляться с вызовами современности и приносящие пользу стране и обществу, демонстрирующие единство и силу семей и общества.

«Очень хочется, чтобы государство видело, что мы та сила, на которую можно опереться», - отметила руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, презентуя проект «За тебя, Россия! Мы твоя семья!».

Практики победителей конкурса стали основой финального фильма-концерта «За тебя Россия! Мы твоя семья!», трансляция которого с презентацией деятельности победителей фестиваля будет приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации.

В творческой части фильма-концерта будут показаны выступления талантливых детей из многодетных семей, демонстрирующие силу и единство культурных традиций, характерных для разных регионов. В документальной части представители НКО расскажут о своей деятельности, о том, как они объединяют семьи, занимаются волонтерской деятельностью, через решение локальных вопросов выходят на осознание России, как большой единой семьи, объединенной общей историей, традициями и мировоззрением.

Прямая трансляция будет доступна 12 декабря 2022 в 14.00 в официальной группе проекта Многодетная России ВКонтакте (http://vk.com/mnogodetey_russia).