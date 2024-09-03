В День города в Самаре пройдет фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и выступит Екатерина Гусева

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В предстоящие выходные, 7 и 8 сентября, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 438-летию города. В этом году праздничные события посвящены сохранению исторических традиций города, его культурного и духовного наследия, сохранению и развитию культурно-патриотических ценностей, среди которых - любовь к родным местам, родному языку, уважение к традициям и обычаям своего народа, стремление к укреплению чести и достоинства Отечества, а также Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Так, 7 и 8 сентября в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В этом году он соберет 12 коллективов из таких городов, как Санкт-Петербург, Севастополь, Екатеринбург, Нижнего Новгород, Пермь, Самара, Тольятти, Уфа. Вход на фестивальные концерты свободный.

В субботу, 7 сентября, в Летнем театре Струковского сада с 18.00 пройдут концерты Нижегородского губернского оркестра (Нижний Новгород) и военного оркестра штаба Черноморского флота (Севастополь).

Субботний вечер в Струковском саду завершит вечер романсов с участием заслуженной артистки России, актрисы театра и кино, певицы Екатерины Гусевой. В сопровождении рояля прозвучат популярные отечественные романсы и песни. Начало концерта – в 20.30. Отмечаем, что по просьбам жителей города концерт состоится в Струковском саду.

В воскресенье, 8 сентября, с 13.00 до 18.00 в Струковском саду пройдет Гала-концерт фестиваля. Здесь же с 14.30 можно увидеть плац-концерты и дефиле музыкантов оркестров.

8 сентября в 19.30 на площади Куйбышева выступит сводный оркестр участников фестиваля.

Также в рамках мероприятий ко Дню города запланированы пешеходные экскурсии, квест-викторина «Знай историю Самары!», патриотический концерт. Подробная программа размещается на сайте Администрации Самары: https://samadm.ru; в социальных сетях: https://t.me/adm_samara, https://vk.com/samaraadm, https://ok.ru/samaraadm.

Напомним, что история Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» берет начало в 2013 году, когда музыкальная общественность Самары, художественное руководство Самарского концертного духового оркестра вышли с инициативой проведения фестиваля в память о премьере вальса «На сопках Маньчжурии» в Струковском саду Самары. Именно здесь в 1907 году впервые прозвучали его звуки. Творческое предложение было поддержано администрацией города, и 24 апреля 2023 года с программы Самарского муниципального духового оркестра началась летопись фестиваля «На сопках Маньчжурии». Целью проведения фестиваля все эти годы является популяризация искусства российской духовой музыки через демонстрацию мастерства лучших российских духовых оркестров и сохранение памяти о событиях отечественной истории и российской музыкальной культуры. В разное время участниками фестиваля становились ведущие духовые коллективы из Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Ульяновска, Могилева (Беларусь), Уральска (Казахстан). В 2021 году фестиваль получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации.

Сегодня фестиваль «На сопках Маньчжурии» стоит в ряду крупнейших фестивалей духовых оркестров в России и подчёркивает особое значение духовой музыки для сохранения исторической памяти и воспитания патриотического духа, лежащего в основе национальной идеи нашей страны. Проведение встреч духовых оркестров в Самаре стало одним из ярких событий музыкальной культуры города и неизменно встречает самый горячий прием самарцев и гостей региона.

Фото: администрация Самары