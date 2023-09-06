В День города самарцев приглашают на книжную ярмарку

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В воскресенье, 10 сентября, в рамках XI Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко в Струковском саду Самары пройдет книжная ярмарка (0+).

На ярмарке будут представлены книжные новинки от крупных издательств страны: "ЭКСМО", "АСТ", "Лайвбук", "Карьера-пресс", "Гнозис", "Нигма", "Пресс-меню", проект "ПерельМания и ПерельМагия", "Пешком в историю", "Вече", петербургских издательств "Молодая мама" и "Лорета" и самарских "Агни", "Издательство Ольги Кузнецовой", "Русское Эхо" Самарской областной писательской организации. Широкий ассортимент для детей и родителей подготовят книжные магазины "Метида", "Чакона" и "Сова".

Книги можно будет приобрести без торговых наценок, пишет Сова.

Время работы ярмарки с 12:00 до 19:00. Вход свободный.