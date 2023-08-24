В День флага на Набережной мечты в Тольятти развернули огромный триколор

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22 августа по всей стране прошли акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.

Государственный флаг – один из важных символов России, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной символике отражается история государства и народа, его традиции и менталитет. «Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности… Россия — тысячелетняя страна и цивилизация, наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед — до победы, утверждать славу России», – подчеркнул в своем поздравлении Президент России Владимир Путин.

К всероссийским мероприятиям присоединилась и Самарская область. В этом году центром притяжения горожан стала новая Набережная мечты в Тольятти: здесь, на первом уровне, на всю ее протяженность был развернут огромный Российский триколор. Именно этот флаг в 2019 году развернули на Набережной в Самаре, официально зафиксировав рекорд представителем книги рекордов России.

В акции «Флаг России на набережной мечты» приняли участие добровольцы, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов Тольятти, активисты молодежных движений Самарской области и жители Автограда.

К жителям Тольятти от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с приветственным адресом обратился заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

«…Российский триколор сегодня наполняет верой, придает сил нашим защитникам, воюющим против фашистов, захвативших власть в некогда братской стране. И главная задача для всех жителей нашей страны – оказать им в этом поддержку.

Для этого мы будем усердно работать, воспитывать патриотизм в сердцах подрастающего поколения граждан нашей страны, ответственность за ее будущее. Чтобы они так же, как и мы, были верны нашему флагу, нашему народу, нашей стране, чтобы сохраняли нашу национальную идентичность, частью которой является государственная символика. Пусть весь мир знает, что Россия – это мощное государство, которое невозможно сокрушить. Объединившись, мы достойно ответим на все вызовы времени и сделаем все для процветания нашего региона, нашей великой Родины!..»

Все желающие могли посетить разнообразные тематические площадки – плетение маскировочных сетей, аквагрим, интерактивный тир, выставка военной техники и другие, пройти мастер-классы и написать письмо солдату. На одной из площадок – «Вместе мы – Россия» – участники акции сплели российский триколор из 1080 лоскутов ткани размером 4,5х15 метров.

Под исполнение гимна Российской Федерации триколор торжественно подняли в амфитеатре набережной Автозаводского района. В церемонии приняла участие советник директора по воспитанию средней школы № 6 города Снежное Татьяна Житникова, которая передаст флаг России в Донецкую Народную Республику городу побратиму Тольятти – Снежное.

«Флаг символизирует верность нашим традициям, нашей истории. Впервые его утвердил царь Алексей Михайлович. Его сын – Петр I под этим флагом укреплял Российские территории. Этот флаг развевался над Херсоном, над Севастополем. И он всегда будет развеваться над нашей Родиной, символизируя единство, сплоченность, непобедимость нашей великой державы» – поприветствовал участников Глава Тольятти Николай Ренц.

Для совсем юных участников на набережной работали детские тематические площадки с настольными играми, мега-реквизитами и спилс-картой РФ. А на главной сцене творческие коллективы Самарской области представили лучшие номера, прозвучали известные композиции в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Войтенко.

Акции прошли и в областном центре Самарской губернии.

В День флага России бойцы студенческих отрядов Самарской области совместно с активистами Молодежного сообщества «ЗаВолгу» завершили работы по благоустройству арт-объекта «Цвета России». Уже год Российский триколор украшает гору в районе пос. Новосемейкино Красноярского района. Своей величественностью композиция из Флага России (его длина символична для нашего региона – 63 метра), символов «Z» и «V», строки из гимна «Россия – священная наша держава» привлекает внимание жителей и гостей губернии.

Напомним, в 2022 году с инициативой проведения патриотической акции «Цвета России» выступили представители Российских студенческих отрядов Самарской области. Вместе с активистами молодёжных организаций в создании арт-объекта принимал участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Zа Флаг!» – под таким названием прошел автопробег, посвященный одному из символов России. Автоколонна, более чем из 25 машин, украшенных флагами России, начала движение от Московского шоссе по направлению выезда из города по трассе М5 «Урал». Финальной точкой стал патриотический арт-объект «Цвета России» на горе в районе поселка Новосемейкино.

Организаторами автопробега выступили активисты молодёжного сообщества «ЗаВолгу» и бойцы студенческих отрядов. К активистам присоединились и представители патриотического движения региона.

В разных точках Самары, в том числе на Софийской набережной, у памятника князю Григорию Засекину и около стелы на аллее соловецких юнг, добровольцы раздавали ленты триколора – патриотического символа неразрывной связи гражданина с нашей великой страной.

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