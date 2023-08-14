В День физкультурника в регионе стартовали соревнования зонального этапа турнира «Высший класс!»

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13 команд самых активных родителей учащихся школ Правобережья из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов померились силой, ловкостью и спортивными умениями в футболе, стритболе и чирспорте.

Соревнования турнира «Высший класс!» проходят в регионе третий год подряд, но в этот раз охватили всю Самарскую область. Открыли фестиваль спорта и грации для родителей депутат Самарской Губернской Думы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер и глава городского округа Октябрьск, секретарь местного отделения партии Александра Гожая. Они поздравили участников спортивных соревнований с Днём физкультурника и пожелали участникам соревнований успехов и воли к победе.

На старт соревнований вышло 13 команд, представлявших муниципалитеты правого берега Волги.

Первое место по футболу завоевала команда школы № 2 из Сызрани, второе место у команда школы № 8 из Октябрьска, третье место у средней школы посёлка Варламово.

В баскетболе первыми стали родители учащихся школы № 4 из Сызрани, вторыми оказалась родители учеников ГБОУ СОШ № 8 городского округа Октябрьск, третье место - у команды из села Шигоны.

В чир-спорте высшую ступень пьедестала заняли команда ГБОУ СОШ № 8 г. о. Октябрьск, второй стала команда села Новая Рачейка Сызранского района, третьей – команда села Шигоны.

«Несмотря на то, что это были соревнования, все прошло в тёплой, дружеской атмосфере, всех участников поддерживали болельщики и родные. Очень рада, что смогла разделить с присутствующими яркие эмоции от соревнований и получить заряд позитивной энергии», - поделилась впечатлениями от спортивного праздника глава городского округа Октябрьск, секретарь местного отделения партии Александра Гожая.

«Спортивные страсти кипели на футбольном и баскетбольном полях, борьба за золото в каждом виде спорта была нешуточной. Но главное, что нам удалось сделать - привлечь родителей школьников к занятиям спортом вместе с детьми, это главная победа», - считает один из инициаторов спортивного турнира, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.

Состязания в Октябрьске были первыми в зональном этапе спортивных соревнований турнира школьных родительских команд «Высший класс!». В рамках спортивного проекта пройдут зональные соревнования 14 августа в Тольятти на стадионе «Труд», 19 августа команды группы «Запад» проведут матчи в спорткомплексе посёлка Рощинский, а команды группы «Восток» встретятся в Отрадном на стадионе «Нефтяник». 20 августа - большой спортивный день. Команды группы «Центр» встретятся на стадионе «Луч» в Чапаевске, команды групп «Юг» - в Безенчуке на стадионе «Труд», а команды группы «Север» соберутся в посёлке Суходол на стадионе «Олимп». Все школьные команды родителей - победителей районных внутригородских соревнований в Самаре встретятся в парке Гагарина 20 августа на зональном этапе турнира.

Финал турнира пройдет на площади Куйбышева в Самаре 3 сентября. Там соберутся все команды-победители зонального этапа соревнований.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях турнира «Высший класс!», организованным при поддержке партпроекта Детский спорт» приняли участие более 2 тысяч родителей самарских школьников из 125 школ столицы губернии. В этом году по предварительным подсчётам количество участников уже превысило 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"