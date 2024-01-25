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В день экологии на выставке-форуме «Россия» посетителей познакомят с природой Самарской области
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В день экологии на выставке-форуме «Россия» посетителей познакомят с природой Самарской области

25 января 2024 16:27
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26 января на стенде Самарской области посетителей ждут фильмы о природном потенциале региона и увлекательные интерактивы.

26 января отмечается Всемирный день экологического образования, а на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет День экологии.

Вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности входят в число общенациональных приоритетов России, отметил Президент РФ Владимир Путин.

В Самарской области реализация национального проекта "Экология" находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. За последние шесть лет решены многие вопросы в сфере охраны природы, и работа в этом направлении продолжается. Ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов. В 2023 году выполнено лесовосстановление на площади 808,6 гектара, заготовлено 10 тыс. семян лесных растений. Самарская область по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, вошла в топ-3 лучших регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги».

Деловая программа Дня экологии в рамках Международной выставки-форума "Россия" — это площадка для обмена лучшими практиками и знаниями, презентаций достижений регионов, общественно-политических организаций, представителей бизнес-сообщества. Всех посетителей ждет насыщенная образовательная и культурная программа. Гости выставки смогут принять участие в экологических викторинах, посетить показы документальных фильмов, прослушать лекции об осознанном потреблении.

26 января на стенде Самарской области посетителей ждут фильмы о природном потенциале региона и увлекательные интерактивы. Вниманию гостей стенда будет представлен мастер-классе «Возьми с собой на память сувенир – наш Жигулёвский заповедный мир». Все желающие могут принять участие в росписи деревянных спилов. Рисование на деревянных спилах – популярное направление в изобразительном искусстве. Каждый участник сможет забрать с собой замечательный сувенир.

Еще один мастер-класс - «Заповедное послание», где можно задекорировать настоящие почтовые открытки и отправить их своим близким.

Мастер-классы проводит Татьяна Любовская, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. Спрыгина.

Чтобы ближе познакомить посетителей с уникальной природой Самарского края, во время мастер-классов пройдет показ фильмов об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории региона.

 

Теги: Москва Россия Самара

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